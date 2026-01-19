Luis Enrique y su reacción al penalti fallado por Brahim Díaz

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, habló este lunes en rueda de prensa sobre el penalti fallado por Brahim Díaz en la final de la Copa Africana, en la que Senegal derrotó a la anfitriona Marruecos, y dijo que el jugador del Real Madrid "no es un asesino ni una mala persona".
La reacción de Luis Enrique
"Me duele el alma" fueron las palabras que escribió Brahim en sus redes sociales, tras el partido. Luis Enrique tiene claro que cuando se marcan esos penaltis "todo el mundo aplaude y nadie dice nada", pero en cambio cuando se falla "hay muchas opiniones malas sobre un jugador".
El madridista fue convocado por Luis Enrique, que entonces era el seleccionador español, para un amistoso previo a la Eurocopa de 2021, antes de que Brahim se decantara por la selección marroquí. Aunque nunca le dirigió, aseguró que "es un jugador excepcional y una muy buena persona".
Luis Enrique trató de restarle hierro al asunto, aunque para él lo más importante no es el penalti sino los valores "que puedes transmitir a la gente joven".