Luis de la Fuente a un paso de igualar racha de imbatibilidad de la Selección de España

La España de Luis de la Fuente se citará el martes con la historia en el choque clasificatorio para el Mundial 2026 frente a Bulgaria en Valladolid, al estar a sólo un partido de alcanzar la mejor racha de imbatibilidad en partidos oficiales de La Roja, entre 2010 y 2013.

En el estadio José Zorrilla, el combinado español se enfrentará a la selección búlgara, a la que ya se impuso 3-0 en Sofía en la ventana de septiembre, para intentar dar un paso más hacia el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Roja buscará su quinto triunfo en Pucela, donde ha ganado los cuatro partidos oficiales que ha jugado de su historia, pese a presentar bajas sensibles como las de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y, desde este lunes, Ferran Torres.

En el caso de lograr victoria o empate, la selección española encadenaría 29 encuentros sin perder (23 triunfos y 5 empates), los mismos duelos oficiales que consiguió encadenar con Vicente Del Bosque, que le sirvieron para conquistar el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa de 2012 que se disputó en Polonia y Ucrania.

En la racha del equipo se contabiliza la derrota en la final de la Liga de Naciones frente a Portugal en junio, ya que los encuentros decididos en los penales cuentan como empates para la FIFA.

El último revés de España, sin contar amistosos, se produjo el 28 de marzo de 2023 al perder 2-0 ante Escocia en Glasgow, que incluso llegó a sembrar dudas en el proyecto de De la Fuente, que llevaba tres meses al frente tras la salida de Luis Enrique.

Se trataba del segundo envite del seleccionador. Pero, revirtió la situación hasta el punto de que se proclamó campeón de la Liga de las Naciones en 2023 en Países Bajos, campeón de la Eurocopa en 2024 en Alemania y subcampeón también de la Nations League en 2025.

Próximos partidos de la Selección de España

España, que se medirá a Georgia en Tiflis y a Turquía en Sevilla en noviembre, tendrá además la oportunidad de igualar los 31 partidos oficiales seguidos sin perder de Italia, el mejor registro mundial hasta el momento.

En esta fase de clasificación, España ha hecho pleno de puntos con nueve, ha marcado 11 tantos y sin encajar ningún gol, por lo que el cancerbero Unai Simón podría batir su mejor marca de minutos con la portería a cero.

El último tanto recibido fue el que marcó Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de las Naciones. Lleva 329 minutos, cerca de los 362 que registró bajo la batuta de Luis Enrique.

Del mismo modo, si Bulgaria se queda a cero, De la Fuente lograría por primera vez cuatro partidos seguidos sin recibir goles.

FUENTE: AFP