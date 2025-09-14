Serie A Fútbol Internacional -  14 de septiembre de 2025 - 16:40

Luka Modric se estrenó como goleador en victoria del AC Milan

El mediocampista croata Luka Modric anotó el gol del triunfo para el AC Milan ante Bolonia en la Serie A.

FOTO: Stefano RELLANDINI / AFP

El AC Milan consiguió una importante victoria 1-0 contra el Bolonia con el gol decisivo de Luka Modric en el minuto 61, asistido por Alexis Saelemaekers. Una sólida actuación que eleva a los Rossoneri a la quinta posición en la Serie A.

Luka Modric se convirtió en el sexto jugador mayor de 40 años en marcar en la Serie A, uniéndose a Ibrahimovic , Costacurta, Piola, Quagliarella y Vierchowod.

El AC Milan ha ganado dos de sus tres primeros partidos esta temporada, una hazaña no lograda en las cuatro temporadas anteriores con Massimiliano Allegri (de 2010/11 a 2013/14), donde nunca ganó más de uno de sus tres primeros partidos de la Serie A.

Un Luka Modric histórico

Modric (40 años y 5 días) es el centrocampista más veterano en marcar en la historia de la Serie A, superando el récord establecido por Nils Liedholm, también con los rossoneri (38 años y 169 días el 26 de marzo de 1961, contra el Inter).

