Luka Modric se estrenó como goleador en victoria del AC Milan

El AC Milan consiguió una importante victoria 1-0 contra el Bolonia con el gol decisivo de Luka Modric en el minuto 61, asistido por Alexis Saelemaekers. Una sólida actuación que eleva a los Rossoneri a la quinta posición en la Serie A.
El AC Milan ha ganado dos de sus tres primeros partidos esta temporada, una hazaña no lograda en las cuatro temporadas anteriores con Massimiliano Allegri (de 2010/11 a 2013/14), donde nunca ganó más de uno de sus tres primeros partidos de la Serie A.
Un Luka Modric histórico
Modric (40 años y 5 días) es el centrocampista más veterano en marcar en la historia de la Serie A, superando el récord establecido por Nils Liedholm, también con los rossoneri (38 años y 169 días el 26 de marzo de 1961, contra el Inter).
FUENTE: AC MILAN