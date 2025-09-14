Luka Modric se estrenó como goleador en victoria del AC Milan

El AC Milan consiguió una importante victoria 1-0 contra el Bolonia con el gol decisivo de Luka Modric en el minuto 61, asistido por Alexis Saelemaekers. Una sólida actuación que eleva a los Rossoneri a la quinta posición en la Serie A.

Luka Modric se convirtió en el sexto jugador mayor de 40 años en marcar en la Serie A, uniéndose a Ibrahimovic , Costacurta, Piola, Quagliarella y Vierchowod.

El AC Milan ha ganado dos de sus tres primeros partidos esta temporada, una hazaña no lograda en las cuatro temporadas anteriores con Massimiliano Allegri (de 2010/11 a 2013/14), donde nunca ganó más de uno de sus tres primeros partidos de la Serie A.

Un Luka Modric histórico

Modric (40 años y 5 días) es el centrocampista más veterano en marcar en la historia de la Serie A, superando el récord establecido por Nils Liedholm, también con los rossoneri (38 años y 169 días el 26 de marzo de 1961, contra el Inter).

FUENTE: AC MILAN