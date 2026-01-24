Manchester City cumplió ante el Wolverhampton y sigue de cerca al Arsenal

El Manchester City venció al Wolverhampton Wanderes con Erling Haaland de suplente y ahora espera un favor del Manchester United para que la presión sobre el Arsenal en la cabeza de la tabla sea efectiva.

Pep Guardiola decidió dar descanso a Haaland, que solo ha marcado un gol en los últimos ocho partidos y fue de penalti, y el experimento le salió bien, con los goles de Omar Marmoush y Antoine Semenyo en la primera mitad que sentenciaron la visita del colista al Etihad Stadium.

El primero llegó a los seis minutos, en un centro de Matheus Nunes, ya recuperado de la gripe que ha arrastrado en los últimos días, en el que entró con todo Marmoush para marcar con la planta del pie. Es el cuarto gol del egipcio en los últimos cinco partidos y una forma de llamar a la puerta de Guardiola cuando este quiera rotar a Haaland, sobre todo ahora que Semenyo se posiciona como sustituto del noruego en punta y como su mejor acompañante en la banda.

Semenyo le cayó del cielo al Manchester City

En el tiempo de descuento, fue el ghanés el que demostró lo bien que ha caído en este City después de que pagaran por él 72 millones en este mercado. Semenyo controló un pase de Bernardo Silva en la frontal, se acomodó la pelota y la colocó junto a la cepa del poste. Es su tercer gol en cuatro partidos con el City. Solo se quedó sin marcar contra el Manchester United la semana pasada.

El Wolves seguirá colista, con ocho puntos, a catorce de la salvación, mientras que el City aspira a reducir la distancia con el Arsenal, que tras esta victoria se queda en cuatro puntos. Necesitará este domingo un favor del Manchester United en el Emirates Stadium, una semana después de que los 'Red Devils' les vencieran a ellos.

FUENTE: EFE