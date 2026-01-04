PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  4 de enero de 2026 - 14:58

Manchester City igualó con el Chelsea en el Etihad Stadium

El argentino Enzo Fernández apareció al 90+4 para darle al Chelsea un importante empate sobre el Manchester City.

En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con una acción por la banda derecha de Malo Gusto y el gol de Enzo Fernández, que acertó en el tercer remate para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal, con su segundo paso atrás seguido e inesperado (1-1).

El argentino, que, ya dentro del área, falló en el primer tiro, vio como Donnaruma le paró el segundo y empujó el tercero contra el poste y la red, desató la apoteosis en el banquillo visitante, dirigido de forma interina por Calum McFarlane, tras el despido de Enzo Maresca en el primer día de 2026, y provocó la conmoción del City, cada vez más lejos de la cima.

La resistencia inicial del Chelsea duró hasta el tramo final del primer tiempo en el estadio Etihad, doblegado desde entonces por el gol de Tijani Reijnders.

En un minuto, entre el 37 y el 38, el equipo celeste conectó sus dos primeros remates entre los tres palos. Los dos de Erling Haaland, uno despejado por una extraordinaria parada de Jorgensen (sustituto del lesionado Robert Sánchez), otro repelido por el poste y los dos un anuncio de lo que se le venía encima: el 1-0, luego insuficiente, en el 42.

Tijani Reijnders demostrando lo que pagó el Manchester City

Fue un golazo de Reijnders. El City pagó 55 millones por él antes del Mundial de Clubes. Suma ya cinco goles en esta ‘Premier’ y es un recurso transcendente en el equipo de Guardiola. Su maniobra en el 1-0, cómo pisó el balón con la derecha y cómo remató con la izquierda, en el desafío frente a frente con Badiashile, fue un ejemplo de clase.

El Arsenal (48) celebra este empate, ya que le saca 6 puntos de ventaja al Manchester City (42) por el liderato de la Premier League.

FUENTE: EFE

