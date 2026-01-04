Manchester City igualó con el Chelsea en el Etihad Stadium

En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con una acción por la banda derecha de Malo Gusto y el gol de Enzo Fernández, que acertó en el tercer remate para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal, con su segundo paso atrás seguido e inesperado (1-1).
La resistencia inicial del Chelsea duró hasta el tramo final del primer tiempo en el estadio Etihad, doblegado desde entonces por el gol de Tijani Reijnders.
En un minuto, entre el 37 y el 38, el equipo celeste conectó sus dos primeros remates entre los tres palos. Los dos de Erling Haaland, uno despejado por una extraordinaria parada de Jorgensen (sustituto del lesionado Robert Sánchez), otro repelido por el poste y los dos un anuncio de lo que se le venía encima: el 1-0, luego insuficiente, en el 42.
Tijani Reijnders demostrando lo que pagó el Manchester City
Fue un golazo de Reijnders. El City pagó 55 millones por él antes del Mundial de Clubes. Suma ya cinco goles en esta ‘Premier’ y es un recurso transcendente en el equipo de Guardiola. Su maniobra en el 1-0, cómo pisó el balón con la derecha y cómo remató con la izquierda, en el desafío frente a frente con Badiashile, fue un ejemplo de clase.
El Arsenal (48) celebra este empate, ya que le saca 6 puntos de ventaja al Manchester City (42) por el liderato de la Premier League.
FUENTE: EFE