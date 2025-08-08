LaLiga Fútbol Internacional -  8 de agosto de 2025 - 16:33

Marc-André ter Stegen recupera la capitanía del FC Barcelona

El FC Barcelona informó que Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los servicios médicos del Club tramiten a LaLiga el informe médico.

FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona informó que el guardameta Marc-André ter Stegen firmó la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica en la espalda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1953923944106668458&partner=&hide_thread=false

"Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato", informó el equipo catalán.

¿Qué había pasado entre el FC Barcelona y Marc-André ter Stegen?

Los blaugranas le habían abierto un expediente al alemán porque en primera instancia rechazó que el Barça comunicara su expediente médico a LaLiga para que la instancia evaluara su tiempo de indisponibilidad.

Luego, le retiraron la capitanía del equipo el jueves, dos días después de que se le abriera un expediente disciplinario.

Horas antes, el arquero de 33 años dijo en un comunicado que "estaba plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto".

