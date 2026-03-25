MLB: José Caballero en el lineup inicial para el Opening Night Foto: Mitchell Layton/Getty Images/

El Grandes Ligas panameño José Caballero figura en el lineup inicial de los Yankees de Nueva York para el duelo ante los Gigantes de San Francisco en el Opening Night de la MLB, a celebrarse esta noche en el Oracle Park (7:05 pm).

Los "Bombarderos" le darán la pelota al izquierdo Max Fried para subir al montículo.

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