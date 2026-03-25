MLB: José Caballero en el lineup inicial para el Opening Night

El Grandes Ligas panameño José Caballero figura en el lineup inicial de los Yankees de Nueva York para el duelo ante los Gigantes de San Francisco en el Opening Night de la MLB, a celebrarse esta noche en el Oracle Park (7:05 pm).
"Chema" de 29 años iniciará como titular en el campocorto, posición que asumirá en el inicio de la temporada en lugar de Anthony Volpe, quien está en la lista de lesionados de 10 días (con efecto retroactivo al 22/3) debido a la recuperación de una cirugía en el hombro izquierdo.
Alineación de los Yankees vs Gigantes - MLB
- Trent Grisham CF
- Aaron Judge RF
- Cody Bellinger LF
- Ben Rice 1B
- Giancarlo Stanton DH
- Jazz Chisholm Jr 2B
- José Caballero SS
- Ryan Mcmahon 3B
- Austin Wells R
Lanzador abridor: Max Fried