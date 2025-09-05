Mario Méndez: "Pensé que Everardo Rose iba a jugar ante Surinam"

El entrenador del Plaza Amador Mario Méndez conversó con RPC Deportes después del triunfo de Plaza Amador 3-1 ante la U en Penonomé y se refirió a la ausencia de Everardo Rose en el duelo de Panamá ante Surinam en Paramaribo.

"Contento por él, pensé que ayer lo iba a ver jugar, es un hombre que conoce la cancha sintética, que juega bien, que conoce el pivote de la pelota, es el que mejor juega, el que mejor anda, es su mejor momento".

Mario Méndez si hubiese utilizado a Everardo Rose

El técnico panameño señaló que pensó que Thomas Christiansen iba a usarlo en la segunda mitad porque el volante anda en gran momento.

"Pensé que iba a jugar en el segundo tiempo, no se dio, son decisiones de Thomas pero yo creo que sí un jugador anda en un buen momento hay que aprovecharlo. Él es un tipo profesional y va a esperar su oportunidad".