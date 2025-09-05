Eric Davis: "No tenemos excusa, la cancha estaba bien", luego del empate ante Surinam

El lateral izquierdo de la selección de Panamá Eric Davis conversó con la prensa previo al entrenamiento de este viernes en el Yappy Park del empate ante Surinam que terminó sin goles en el inicio de las eliminatorias.

"Las situaciones después del partido de ayer fueron amargas, creamos muchas ocasiones y no tuvimos contundencia, con un toque de humildad estábamos jugando con un gran equipo, buenos jugadores que limitan en primera división de ligas europeas y para mí hicimos un punto de 8".

Eric Davis señaló que les falta esa contundencia de cara al arco y esa será la clave para jugarle a Guatemala en el Rommel Fernández.

"Tenemos que tener mejor contundencia. haciendo los goles es que conseguiremos el lunes los tres puntos".

Eric Davis señaló que no hay excusa

"Era buena cancha sintética, no hay excusa, la pelota corría bien, ni la lluvia ni nada, porque esto es una eliminatoria y tenemos contrarrestar todo lo que venga".