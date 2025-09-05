Eliminatorias CONMEBOL: Definidos los 6 clasificados de manera directa al Mundial 2026

A falta de una fecha para el final, el tren mundialista de Sudamérica completó el jueves sus seis vagones: Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos cupos directos para Mundial 2026 , en una jornada de las Eliminatorias CONMEBOL marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi de Argentina.

El astro de 38 años anotó el primer y el tercer gol del triunfo 3-0 de la Albiceleste, ya clasificada, sobre Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires, que reunió a más de 80.000 personas para rendir homenaje al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

El 10, que todavía no confirma su presencia en la cita norteamericana del próximo año, jugó el último partido oficial en su tierra en la larguísima clasificatoria sudamericana, que este jueves celebró en simultáneo la mayoría de los partidos de su decimoséptima y penúltima jornada.

Tercer Mundial de Bielsa - Eliminatorias CONMEBOL

Antes del inicio de la jornada, Argentina (1°), Brasil (2°) y Ecuador (4°) ya tenían asegurado su pase en una eliminatoria que entrega seis cupos directos y otro más a la repesca.

Uruguay (3°), uno de los aspirantes a los últimos vagones, hizo una doble tarea: clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva y eliminó a Perú (noveno, 12 puntos), al que sepultó 3-0 en Montevideo con dianas de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas.

Fin a 16 años de ausencia

Donde también hubo festejo fue en Paraguay (6°).

Comandada por el nuevo héroe nacional, el entrenador argentino Gustavo Alfaro, la Albirroja empató sin goles con Ecuador en Asunción y regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

James ilumina a Colombia

Los venezolanos se jugarán la vida -y la ilusión de millones- cuando reciban el martes a Colombia (5°) en Maturín, en el cierre de la eliminatoria sudamericana.

"Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje", sostuvo el DT vinotinto, Fernando Batista.

Los cafeteros, de nuevo con un destacado James Rodríguez, no solo sellaron su regreso a un Mundial, tras ausentarse en Catar 2022, sino que dieron una mano a sus vecinos al golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla.

Liderada por James, que abrió la cuenta, la Tricolor quebró en buena hora una mala racha de seis partidos consecutivos sin vencer gracias a otros dos tantos de Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

FUENTE: AFP