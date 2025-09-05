Eliminatorias UEFA Fútbol Internacional -  5 de septiembre de 2025 - 08:41

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre

Repasa los partidos que se disputarán hoy viernes 5 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.

FOTO: UEFA

Francia iniciará su andadura en las Eliminatorias UEFA en la Jornada 5. Además, arranca la etapa de Gennaro Gattuso al frente de la selección de Italia.

Italia intentará sumar su octava victoria en ocho partidos contra Estonia cuando ambos equipos se enfrenten en Tallin, en el que será el primer encuentro de los Azzurri desde la marcha del seleccionador Luciano Spalletti.

Francia chocará contra Ucrania, rival con el que sólo ha perdido una vez en 12 enfrentamientos (6V, 5E), pero sus dos enfrentamientos más recientes terminaron 1-1.

Partidos para hoy viernes, 5 de septiembre - Eliminatorias UEFA

  • B Eslovenia - Suecia (1:45 pm)
  • B Suiza - Kosovo (1:45 pm)
  • C Grecia - Bielorrusia (1:45 pm)
  • C Dinamarca - Escocia (1:45 pm)
  • D Islandia - Azerbaiyán (1:45 pm)
  • D Ucrania - Francia (1:45 pm)
  • I Moldavia - Israel (1:45 pm)
  • I Italia - Estonia (1:45 pm)
  • L Islas Feroe - Croacia (1:45 pm)
  • L Montenegro - Chequia (1:45 pm)

