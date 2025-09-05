Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre

Francia iniciará su andadura en las Eliminatorias UEFA en la Jornada 5. Además, arranca la etapa de Gennaro Gattuso al frente de la selección de Italia.
Francia chocará contra Ucrania, rival con el que sólo ha perdido una vez en 12 enfrentamientos (6V, 5E), pero sus dos enfrentamientos más recientes terminaron 1-1.
Partidos para hoy viernes, 5 de septiembre - Eliminatorias UEFA
- B Eslovenia - Suecia (1:45 pm)
- B Suiza - Kosovo (1:45 pm)
- C Grecia - Bielorrusia (1:45 pm)
- C Dinamarca - Escocia (1:45 pm)
- D Islandia - Azerbaiyán (1:45 pm)
- D Ucrania - Francia (1:45 pm)
- I Moldavia - Israel (1:45 pm)
- I Italia - Estonia (1:45 pm)
- L Islas Feroe - Croacia (1:45 pm)
- L Montenegro - Chequia (1:45 pm)