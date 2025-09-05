Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre FOTO: UEFA

Francia iniciará su andadura en las Eliminatorias UEFA en la Jornada 5. Además, arranca la etapa de Gennaro Gattuso al frente de la selección de Italia.

Italia intentará sumar su octava victoria en ocho partidos contra Estonia cuando ambos equipos se enfrenten en Tallin, en el que será el primer encuentro de los Azzurri desde la marcha del seleccionador Luciano Spalletti.

