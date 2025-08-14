Adidas presentó la nueva piel de la Selección de baloncesto de Panamá

Adidas presentó mediante un video las nuevas camisetas que utilizará la selección de Baloncesto de Panamá en la Copa Latina (17 al 19 de agosto en la Arena Roberto Durán) y la FIBA Americup 2025 (22 de agosto - 31 de agosto en Nicaragua).
Ya están disponibles en adidas.pa y desde el 15/08 en Adidas Multiplaza, Adidas Town Center, Adidas Albrook Mall y adidas.pa
Descripción de las camisetas de la Selección de Baloncesto de Panamá
Diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.
Inspirada en la elegancia de la pollera y en el Desfile de las Mil Polleras, la camiseta incorpora patrones florales y geométricos que rinden homenaje a nuestras raíces culturales, fusionando tradición y modernidad en una propuesta visualmente impactante.
El icónico rojo que entrelaza la identidad, cultura y el alto rendimiento.
