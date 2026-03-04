FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de marzo de 2026 - 13:18

Michael Amir Murillo anota golazo en Copa de Turquía

El lateral panameño de 30 años de edad Michael Amir Murillo anotó de gran forma con el Besiktas JK en Copa.

FOTO: Besiktas

El defensor panameño del Besiktas JK Michael Amir Murillo anotó de gran forma en duelo en la Fase de Grupos de la Copa de Turquía ante el onceno del Rizespor.

Murillo, de 30 años de edad se encargó de abrir el marcador para el Besiktas JK sobre el minuto 27' del partido, con un potente disparo de pierna derecha, que superó al arquero Erdem Canpolat y lo hizo después de una buena jugada individual, que inició desde atrás en la banda derecha.

Amir Murillo marca así su primer gol en Copa, su segundo con el club turco desde su llegada, ya que a finales de febrero se estrenó como goleador en liga ante el Goztepe en la jornada 23 de la Super Liga desde el Tüpra Stadium.

Un golazo de Michael Amir Murillo

Murillo anotó el primero del partido y celebró con un selfie, uno que se fue al descanso con ventaja de 3-0, con otras anotaciones de Salih Uçan y Oh Hyegon-Guy.

