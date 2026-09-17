Sevilla vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J7 de LaLiga

El FC Barcelona buscará mantener su espectacular estreno en LaLiga luego de ganar sus primeros seis partidos donde suman 18 puntos, 28 goles a favor y 6 en contra.
Mientras que el Sevilla es quinto con 13 puntos y vienen de vencer 1-0 al Deportivo con el tanto de Miguel Ángel Sierra.
La temporada pasada el Sevilla ganó 4-1 al Barcelona en la ida y en el partido de vuelta el Barcelona de local ganó 5-2.
Fecha, hora y dónde seguir Sevilla vs FC Barcelona
Fecha: Sábado 19 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes