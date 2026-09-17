Thomas Christiansen: Las novedades de la selección de Panamá, ausencias y objetivos de amistosos

El DT Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa luego de dar a conocer la lista de convocados de la selección de Panamá para la gira asiática.

Christiansen, seleccionador hispano danés respondió preguntas de los medios de comunicación sobre la convocatoria, ausencias, novedades, juventud y más detalles de los amistosos.

Thomas Christiansen y lo mejor de la Conferencia de Prensa

"Me imagino que todos tienen esa curiosidad, a Kadir Barría lo he visto, ahí están Josué Vergara y Mijahir Jiménez, también tengo a José Fajardo, porque es importante que no olvidemos que el mes que viene competimos, en ´partidos que son importantes para clasificarnos para la Copa Oro y Final Four", mencionó el DT.

Protagonistas de la LPF

"Hay dos jugadores de la LPF, se han ganado la posibilidad de estar con el grupo, a Marcos lo hemos tenido en microciclos y Daivis he visto cosas en él que me gustan, muy inteligente, ay cosas buenas que me gustan, no por estar en LPF está descartado, ojala tenga la evolución que esperamos y competir", destacó.

Objetivos

"Queremos competir, pero el objetivo sigue siendo clasificar al mundial",añadió.

"Cuando me contaron que había ese partido con India, die bien, es un partido en el que podemos dar minutos a los jovenes", finalizó Thomas Christiansen.