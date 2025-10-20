Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella en la Champions League?

El Olympique de Marsella viene de una goleada ante el Le Havre donde Michael Amir Murillo anotó un gol, triunfo que les permitió colocarse en la primera posición de la Ligue 1.

Murillo ingresó desde la banca, para jugar por el lateral izquierdo y sobre el final del partido para anotar de cabeza.

Hasta el momento marchan doce con tres puntos, luego de ganarle al Ajax por 4-0 tras caer en la primera fecha ante el Real Madrid.

Mientras Sporting ganó 4-1 ante Kairat y luego cayeron ante Napoli 2-1.

Sporting Club vs Olympique de Marsella

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Jose Alvalade

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes