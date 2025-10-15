Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella recibirán al Le Havre por la octava jornada de la Ligue 1 2025-2026.

En su último partido en el campeonato francés, los olímpicos vencieron 3-0 al Metz con goles de Igor Paixao, Matt O'Riley y Amine Gouiri para ubicarse en la segunda posición con 15 puntos.

Por su parte, el club de "Los Cielo y Mar", igualó 2-2 con el Rennes en el Stade Océane, el pasado 5 de octubre.

El lateral panameño de 29 años llegará a este encuentro después de jugar dos partidos con la selección de Panamá en la fecha FIFA de octubre, donde ganó ante El Salvador y empató con Surinam.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional y su club tendrán que recibir al Le Havre, el sábado 18 de octubre desde las 2:05 p.m. en el Estadio Vélodrome.