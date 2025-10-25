Michael Amir Murillo en el XI inicial del Olympique Marsella vs Lens

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo de titular, presentó su once inicial para enfrentar al Racing Club de Lens en la jornada 9 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.
Los dirigidos por el italiano Roberto De Zerbi buscarán recuperar la sonrisa, después de perder el miércoles 1-2 frente al Sporting Lisboa en la UEFA Champions League.
El seleccionado nacional panameño de 29 años, en la actual campaña de la Ligue 1 registra 2 goles y 1 asistencia en 8 partidos.
Alineación del Olympique de Marsella vs Lens