Michael Amir Murillo en el XI inicial del Olympique Marsella vs Lens

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo de titular, presentó su once inicial para enfrentar al Racing Club de Lens en la jornada 9 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Los olímpicos lideran el campeonato francés con 18 puntos en 8 fechas y el Lens es cuarto con 16 unidades, por lo que están obligados a sumar de tres para seguir en la punta de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por el italiano Roberto De Zerbi buscarán recuperar la sonrisa, después de perder el miércoles 1-2 frente al Sporting Lisboa en la UEFA Champions League.

El seleccionado nacional panameño de 29 años, en la actual campaña de la Ligue 1 registra 2 goles y 1 asistencia en 8 partidos.

Alineación del Olympique de Marsella vs Lens