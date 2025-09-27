Michael Amir Murillo, elegido MVP frente al Racing Club de Estrasburgo

Después de anotar el gol en los últimos minutos para darle el triunfo al Olympique de Marsella 2-1 sobre el Racing de Estrasburgo en la sexta jornada de la Ligue 1 de Francia, el lateral panameño Michael Amir Murillo fue elegido como el Jugador del Partido.

"Amir Murillo elegido el by ParionsSport en Ligne en la victoria en el último minuto del más grande y popular", publicó el club francés en sus redes sociales.

— Olympique de Marseille (@OM_Espanol) September 27, 2025

La anotación del canalero llegó al minuto 90+1 en el Stade de la Meinau con un remate de pierna izquierda, tras un disparo previo que pegó en el travesaño.

Números de Michael Amir Murillo vs Racing Club de Estrasburgo

El seleccionado nacional de 29 años jugó los 90' minutos, marcó 1 gol, tuvo 2 despejes, 65 toques de balón, 31/37 en pases precisos (84%), 2 pases claves, 2/7 en centros, 1/2 en pases largos, 1 gran ocasión creada, 5/10 en duelos terrestres, 2/4 en duelos aéreos, 1 tiro a puerta y 2 faltas recibidas.