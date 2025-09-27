Legionarios Fútbol Internacional -  27 de septiembre de 2025 - 12:54

Michael Amir Murillo, elegido MVP frente al Racing Club de Estrasburgo

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue elegido como el Hombre del partido en la victoria del Olympique de Marsella.

Michael Amir Murillo

Michael Amir Murillo, elegido MVP frente al Racing Club de Estrasburgo

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

"Amir Murillo elegido el by ParionsSport en Ligne en la victoria en el último minuto del más grande y popular", publicó el club francés en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Espanol/status/1971991701838614894&partner=&hide_thread=false

La anotación del canalero llegó al minuto 90+1 en el Stade de la Meinau con un remate de pierna izquierda, tras un disparo previo que pegó en el travesaño.

Números de Michael Amir Murillo vs Racing Club de Estrasburgo

El seleccionado nacional de 29 años jugó los 90' minutos, marcó 1 gol, tuvo 2 despejes, 65 toques de balón, 31/37 en pases precisos (84%), 2 pases claves, 2/7 en centros, 1/2 en pases largos, 1 gran ocasión creada, 5/10 en duelos terrestres, 2/4 en duelos aéreos, 1 tiro a puerta y 2 faltas recibidas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: Supercopa de Francia entre PSG y Olympique Marsella será en Kuwait

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo le gana al PSG en el Vélodrome

Recomendadas

Últimas noticias