25 de octubre de 2025

Michael Amir Murillo fue titular en derrota del Olympique de Marsella frente al Lens

El lateral panameño Michael Amir Murillo inició como titular con el Olympique de Marsella, en el duelo liguero ante el Lens.

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo cayó 2-1 frente al Racing Club de Lens, en la novena jornada de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Con Amir en cancha como titular hasta el 74', el conjunto olímpico inició ganando el choque al minuto 17' con anotación de Mason Greenwood, después de una gran asistencia del estadounidense Timothy Weah. Greenwood continuó con su racha goleadora, tras marcarle 4 goles al Le Havre en la pasada fecha.

El conjunto de "Sang et Or" igualó las acciones con gol de Odsonne Edouard al 23' desde el punto penal, en una jugada que fue revisada previamente en el VAR.

Iniciado el segundo tiempo, el conjunto local le dio vuelta al partido al 53', con un tanto en contra de Benjamín Pavard.

Esta derrota deja a los olímpicos en la tercera posición (18 puntos) y ahora, el PSG recuperó el liderato (20 puntos).

Números de Michael Amir Murillo vs Lens

El seleccionado nacional de 29 años jugó 74' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 3 recuperaciones, 2/5 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos, 61 toques de balón, 40/42 en pases precisos (95%) 1 falta recibida y 0/1 en regates.

