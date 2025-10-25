Michael Amir Murillo fue titular en derrota del Olympique de Marsella frente al Lens

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo cayó 2-1 frente al Racing Club de Lens, en la novena jornada de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.
El conjunto de "Sang et Or" igualó las acciones con gol de Odsonne Edouard al 23' desde el punto penal, en una jugada que fue revisada previamente en el VAR.
Iniciado el segundo tiempo, el conjunto local le dio vuelta al partido al 53', con un tanto en contra de Benjamín Pavard.
Esta derrota deja a los olímpicos en la tercera posición (18 puntos) y ahora, el PSG recuperó el liderato (20 puntos).
Números de Michael Amir Murillo vs Lens
El seleccionado nacional de 29 años jugó 74' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 3 recuperaciones, 2/5 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos, 61 toques de balón, 40/42 en pases precisos (95%) 1 falta recibida y 0/1 en regates.