Michael Amir Murillo: "Marcar ante una afición tan fantástica me hizo muy feliz"

Michael Amir Murillo mostró su felicidad luego de marcar su primer gol con el Besiktas en la victoria por goleada ante Goztepe y arrebatarles el cuarto puesto de la Superliga de Turquía.
Según Sofascore, tuvo una calificación de 8.1; realizó dos tiros a puerta, un gol, 36 de 47 pases (20 en campo rival); 4 despejes; 1 intercepción, 5 de 10 duelos ganados entre suelo y aéreos.
Más reacciones de Michael Amir Murillo
El jugador de 30 años añadió: "Quiero agradecer mucho a mis compañeros. Me ayudan muchísimo. Como Amir Murillo, quiero seguir marcando goles y dando asistencias. Queremos ayudar a nuestro equipo y ofrecer un partido digno de nuestra afición”.