22 de febrero de 2026

Michael Amir Murillo: "Marcar ante una afición tan fantástica me hizo muy feliz"

Michael Amir Murillo mostró su felicidad luego de marcar su primer gol con el Besiktas en la victoria por goleada ante Goztepe.

FOTO / BESIKTAS

Michael Amir Murillo mostró su felicidad luego de marcar su primer gol con el Besiktas en la victoria por goleada ante Goztepe y arrebatarles el cuarto puesto de la Superliga de Turquía.

“Quiero agradecer primero a Dios y luego a mis compañeros por esta gran victoria. Todo el esfuerzo que pusimos hoy en la cancha se vio reflejado en el marcador. Por eso estoy tan feliz. Trabajamos muy duro. Para mí, marcar ante una afición tan fantástica me hizo muy feliz. Fue un gran día y una gran victoria para nosotros". dijo Murillo.

Según Sofascore, tuvo una calificación de 8.1; realizó dos tiros a puerta, un gol, 36 de 47 pases (20 en campo rival); 4 despejes; 1 intercepción, 5 de 10 duelos ganados entre suelo y aéreos.

El jugador de 30 años añadió: "Quiero agradecer mucho a mis compañeros. Me ayudan muchísimo. Como Amir Murillo, quiero seguir marcando goles y dando asistencias. Queremos ayudar a nuestro equipo y ofrecer un partido digno de nuestra afición”.

