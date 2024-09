Michael Amir Murillo señala que De Zerbi tiene confianza en él como central

Confianza de De Zerbi

"Estoy contento con lo que estoy haciendo con el equipo en este momento. El entrenador confía en mí. Estás hablando de tres puestos, pero son puestos en los que ya he evolucionado durante mi carrera, así que está bien".

Polivalencia de Michael Amir Murillo

"Es en relación al sistema de juego. Jugué en la defensa central, el entrenador confía en mí en esta posición y puedo contribuir a esta posición". Añadió: "Puedo jugar en ambas posiciones. No pudimos verme más ofensivo en el último partido por la tarjeta roja. Puedo jugar más alto si el entrenador me lo pide".

"Jugué todas las posiciones defensivas. Si me necesitan, haré lo mejor que pueda para ayudar al equipo y conseguir tres puntos en cada partido".

Capacidades

"No me sorprende, me conozco, conozco mis capacidades y cualidades. Es normal, no era muy conocido antes de venir aquí. No vemos muchos panameños en los clubes europeos".

Tiros libres

Practicamos tiros libres. Conseguí uno contra Brest. Estoy trabajando para conseguir uno con OM.