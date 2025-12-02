¿Quiénes asistirán por Panamá al sorteo del Mundial 2026 en Washington?

Las emociones del sorteo final de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos se llevarán a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington DC y a continuación repasaremos las personas que asistirán.

Las delegaciones de las respectivas selecciones lideradas por cada entrenador, personalidades del fútbol, periodistas de diferentes países y el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirán a la ceremonia del sorteo.

Por Panamá, un equipo en representación de la Selección Nacional estará viajando a la capital estadounidense el próximo miércoles 3 de diciembre y así decir presente en los distintas reuniones y seminarios que organiza la FIFA, además que conocer nuestro futuro en la competición.

Viajando en representación de Panamá estarán: Thomas Christiansen, DT de Panamá Mayor, Miguel Zúñiga, secretario general, Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales, Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales, Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones, John Dornheim, oficial de seguridad y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Equipos clasificados al Mundial 2026

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Plazas restantes

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 26 aún no se han definido y se conocerán recién en marzo de 2026. Cuatro provendrán de la repesca de la UEFA, que contará con 16 equipos y será disputada por Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los otros dos puestos serán disputados por seis equipos: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, en el Torneo Clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 26.

FUENTE: FIFA FPF