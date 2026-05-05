MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  5 de mayo de 2026 - 16:10

Mundial 2026: Conoce a Fabio Cannavaro, entrenador de la Selección de Uzbekistán

El italiano Fabio Cannavaro será el entrenador de la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Fabio Cannavaro

Mundial 2026: Conoce a Fabio Cannavaro, entrenador de la Selección de Uzbekistán

Foto: FIFA

El italiano Fabio Cannavaro de 52 años estará al mando de la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026, donde competirán en el grupo K junto a Portugal, Congo y Colombia.

Timur Kapadze, una de las grandes figuras del fútbol uzbeko, había guiado a la selección en una destacada campaña de clasificación, por lo que su relevo en octubre de 2025 causó sorpresa.

Con vistas a la preparación para el debut mundialista en Norteamérica, la Federación de Fútbol de Uzbekistán confió el mando del equipo a Fabio Cannavaro, mientras Kapadze dio un paso al costado para continuar como asistente técnico.

El factor para contratar a Fabio Cannavaro - Mundial 2026

Al anunciar el nombramiento, la federación subrayó que la amplia trayectoria del exdefensor fue un factor decisivo en su elección, incluyendo el Balón de Oro que ganó en 2006.

"Fabio Cannavaro, reconocido especialista y uno de los mejores defensores de su época, tres veces mundialista y campeón del mundo en 2006, dirigirá a nuestra selección en la preparación para la próxima Copa Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México", señalaba el comunicado oficial.

Acompañado por sus compatriotas Eugenio Albarella, Francesco Troise y Antonio Chimenti, Cannavaro se unirá así al selecto grupo de entrenadores que han tenido el privilegio de vivir una Copa Mundial de la FIFA tanto sobre el césped como desde el banquillo.

FUENTE: FIFA

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