Miguel Ordoñez informa que se construirá un estadio de fútbol en Las Tablas

El Director de Pandeportes Miguel Ordoñez fue invitado en A La Candela donde informó el nuevo proyecto aprobado para Las Tablas para seguir impulsando el deporte en nuestras provincias centrales.
Miguel Ordoñez hace un llamado a los empresarios
"Serán dos años desde la fecha, esperemos que esto se ha aprovechado para crecer, hacemos un llamado a los empresarios para que tomen esto como una oportunidad, para que tengan un equipo de LPF y Liga Prom que pueda representar a la provincia".
Ordoñez aseguró que el estadio nuevo tendrá medidas reglamentarias por la FIFA.
"Medidas reglamentarias de la FIFA, será de grama sintética, los retiros en los laterales para partidos Concacaf y FIFA, tendrá sus vestidores, capacidad de mil personas, además tendrá una cancha multiusos y un cuadro de pequeñas ligas".