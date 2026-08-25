Miguel Ordoñez informa que se construirá un estadio de fútbol en Las Tablas

El Director de Pandeportes Miguel Ordoñez fue invitado en A La Candela donde informó el nuevo proyecto aprobado para Las Tablas para seguir impulsando el deporte en nuestras provincias centrales.

"Una gran noticia, ayer hicimos un comunicado de Pandeportes, acabamos de lanzar un proyecto y es un polideportivo en Las Tablas, es de 8.4 millones de dólares por donde está el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, tendremos un estadio de fútbol para mil personas".

Miguel Ordoñez hace un llamado a los empresarios

"Serán dos años desde la fecha, esperemos que esto se ha aprovechado para crecer, hacemos un llamado a los empresarios para que tomen esto como una oportunidad, para que tengan un equipo de LPF y Liga Prom que pueda representar a la provincia".

¡Estructuras para Azuero!



Miguel Ordóñez, director de PANDEPORTES, habla del proyecto que se tiene contemplando en Las Tablas.#ALaCandela pic.twitter.com/yJgjRJaRt7 — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 25, 2026

Ordoñez aseguró que el estadio nuevo tendrá medidas reglamentarias por la FIFA.

"Medidas reglamentarias de la FIFA, será de grama sintética, los retiros en los laterales para partidos Concacaf y FIFA, tendrá sus vestidores, capacidad de mil personas, además tendrá una cancha multiusos y un cuadro de pequeñas ligas".