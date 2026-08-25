MLB: Kevin Gausman lanza una joya en blanco para los Chicago Cubs

Durante gran parte de los últimos cuatro años y medio, el lanzador Kevin Gausman lanzó como un auténtico as para los Azulejos. Veterano probado en la Serie Mundial, el derecho de 35 años aporta tanto aplomo como una poderosa combinación de recta y splitter a la parte alta de la rotación de los Chicago Cubs en la MLB , cualidades que exhibió en una dominante presentación el lunes.

Gausman estuvo en plena forma en su cuarta apertura vistiendo el uniforme de los Cachorros, al lanzar siete innings en blanco con seis ponches durante una contundente victoria por 7-0 sobre los D-backs en el Chase Field. Trabajando apenas por segunda vez con el veterano receptor Carson Kelly, quien disparó un jonrón en solitario y consiguió revertir con éxito tres decisiones mediante desafíos del sistema ABS detrás del plato, la batería desconcertó a una ofensiva que comenzó la noche con el segundo OPS más alto (.794) de la Liga Nacional en agosto, sólo por detrás del .814 de los Cachorros.

Presentación de altura

Los siete innings del derecho igualaron su mayor cantidad de la temporada y marcaron su tercera presentación sin permitir carreras en el año. Utilizó su recta de cuatro costuras en 62 de sus 94 pitcheos, un 66%, su porcentaje más alto de la campaña, y recurrió a ella con mayor frecuencia. Con ese lanzamiento consiguió 24 strikes cantados, la mayor cantidad de su carrera, incluidos cuatro ponches. Gausman permitió apenas tres hits y una base por bolas, y la única vez que los D-backs tuvieron un corredor en posición de anotar fue cuando Corbin Carroll se robó una base para llegar allí.

Un día después de establecer un récord de la franquicia para un solo juego al anotar 15 carreras con dos outs en un inning, los Cachorros volvieron a la carga el lunes. Cada una de sus primeras cinco carreras llegó con dos outs en la entrada: un triple productor del venezolano Pedro Ramírez en el segundo episodio, un doble remolcador de Seiya Suzuki en el quinto y monumentales jonrones consecutivos de Michael Conforto (110.9 mph, 431 pies) y Kelly en el sexto acto.

FUENTE: MLB