Champions League: Fecha, hora y dónde ver Sorteo de fase liga

Este jueves se realizará el sorteo de fase liga de la UEFA Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco desde las 11:00 am en horario de Panamá.
- Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
- Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
- Bombo 3 y 4: Equipos como Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Galatasaray, Stuttgart, Como y Lens, junto con los 7 clasificados de la última ronda de play-offs.
Fecha, hora y dónde ver Sorteo de Champions League de fase liga 2026-2027
Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2026
Hora: 11:00 am
Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco
Dónde ver: Seguir en la página web de RPC y en redes sociales de Deportes RPC.