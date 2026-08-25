Champions League: Fecha, hora y dónde ver Sorteo de fase liga

Este jueves se realizará el sorteo de fase liga de la UEFA Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco desde las 11:00 am en horario de Panamá.

El formato se mantiene con la fase liga de 36 equipos que cada uno tendrá 8 rivales que serán elegido al azar, cada club jugará 4 partidos de local y 4 de visitante y en esta fase no pueden enfrentarse equipos de la misma liga y un equipo solo podrá tener dos rivales de un mismo país.