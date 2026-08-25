UCL Champions League -  25 de agosto de 2026 - 13:06

Champions League: Fecha, hora y dónde ver Sorteo de fase liga

Este jueves 27 de agosto se realizará el sorteo para la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

Champions League: Fecha

Champions League: Fecha, hora y dónde ver Sorteo de fase liga

CHAMPIONS LEAGUE
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

Este jueves se realizará el sorteo de fase liga de la UEFA Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco desde las 11:00 am en horario de Panamá.

El formato se mantiene con la fase liga de 36 equipos que cada uno tendrá 8 rivales que serán elegido al azar, cada club jugará 4 partidos de local y 4 de visitante y en esta fase no pueden enfrentarse equipos de la misma liga y un equipo solo podrá tener dos rivales de un mismo país.

  • Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
  • Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
  • Bombo 3 y 4: Equipos como Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Galatasaray, Stuttgart, Como y Lens, junto con los 7 clasificados de la última ronda de play-offs.

Fecha, hora y dónde ver Sorteo de Champions League de fase liga 2026-2027

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2026

Hora: 11:00 am

Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco

Dónde ver: Seguir en la página web de RPC y en redes sociales de Deportes RPC.

En esta nota:
Seguir leyendo

Andrés Andrade y el Lask Linz jugarán Champions League tras remontar al Celtic

Bruno Fernandes fue elegido como el PFA Players' Player of the Year

Sabah FC clasifica a la Champions League a casi 9 años de su fundación

Recomendadas

Últimas noticias