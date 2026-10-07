MLB: Padres de San Diego ganan a Cerveceros y se mantienen con vida

Estaban abajo dos juegos a cero y enfrentaban la eliminación la noche del martes en esta Serie Divisional de la Liga Nacional de la MLB que ya se ha convertido en un clásico instantáneo. No contaban con su dominante cerrador para la parte final del juego. Estuvieron contra las cuerdas una y otra y otra vez en un Juego 3 de constantes cambios de ventaja que se extendió hasta el triunfo de Padres de San Diego se dio ante los Cerveceros de Milwaukee.

Y cuando finalmente se asentó el polvo, cuando los 45,000 aficionados que habían abarrotado Petco Park mucho antes del primer pitcheo pudieron por fin respirar aliviados, los Padres habían hecho exactamente eso.

El as de los Padres, Michael King, apenas dos días después de haber lanzado cinco innings en el Juego 2, se encargó de los últimos seis outs para sellar la dramática victoria de San Diego por 4-3 sobre los Cerveceros en Petco Park. Milwaukee lidera la serie 2-1, con el Juego 4 programado aquí para el miércoles. Y si los primeros tres encuentros sirven de indicio, prepárense para mucho drama.

Partidos cerrados

Los tres juegos se han decidido por una sola carrera, la primera vez que una serie de postemporada comienza con tres encuentros definidos por una carrera desde la SCLN del 2021 entre los Dodgers y los Bravos.

Aproximadamente una hora antes del primer pitcheo del martes, el cerrador Mason Miller fue colocado en la lista de paternidad. Su esposa había entrado en labor de parto esa misma tarde. Los Padres necesitaban evitar la eliminación sin contar con su cerrador.

Jake Cronenworth puso a San Diego al frente con un jonrón solitario, de zurdo contra zurdo ante JoJo Romero, en el quinto inning. Los Padres agregaron otra carrera y los Cerveceros recuperaron una. El venezolano Bradgley Rodríguez salió de un tenso séptimo episodio preservando la ventaja de 4-3.

A partir de ahí, los Padres recurrieron a King. Lanzando como relevista por primera vez en toda la temporada, King se encargó de los últimos seis outs. Y los Padres sobrevivieron.

“Estuvo increíble”, dijo Cronenworth en una entrevista televisiva después del juego. “Atacar la zona es lo que Mike siempre hace. Así es él. Es un bulldog en el montículo. Todo el bullpen hizo un trabajo increíble, especialmente con Mason fuera. … Nos sacaron adelante a lo grande”.

FUENTE: MLB