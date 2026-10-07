Daniel Espino: "Estoy muy emocionado y simplemente salir al campo y divertirme"

El pelotero panameño Daniel Espino será el encargado de abrir el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB para los Guardianes de Cleveland, que necesitan ganar duelo ante Medias Blancas de Chicago.

“Estoy muy emocionado, entusiasmado con la oportunidad que tengo de marcar la pauta como abridor, y simplemente salir al campo y divertirme. No podemos endulzar la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Pero si hubiéramos estado ganando la serie, sería la misma situación para mí personalmente: salir al campo y hacer mi trabajo”, mencionó Espino.

Daniel Espino, derecho de 25 años de edad tendrá una nueva aparición en una temporada en la que debutó luego de situaciones difíciles en su camino, uno marcado por lesiones.

Los Guardians nombraron a Espino como su abridor para el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el miércoles contra los White Sox. El jugador panameño abrirá el partido crucial para Cleveland, que va perdiendo la serie 2-0 y se enfrenta a la eliminación de la postemporada.