MÍRALO AQUÍ. Abuchean y gritan "Shakira" a Gerard Piqué en El Clásico

¡A Shakira se le respalda!



Abucheos y gritos de "Shakira" para Piqué de ambas aficiones

Habla Jordi Alba

"Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho", dijo Alba. "Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Cree que le motiva mucho más que le piten que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quite el sueño", cerró diciendo Jordi Alba.

El defensa español se perdió el encuentro anterior ante el Inter Miami por unas molestias que vienen de la lesión en el aductor izquierdo que le impidieron jugar el lapso final de la temporada pasada. Piqué logró recuperse antes del Clásico ante el Real Madrid, y el club azulgrana comunicó que el central había recibido el alta médica, por lo que estaba disponible para Xavi Hernández, que no dudó en darle minutos.

Luego de su ruptura con Shakira, los fánaticos en el mundo no han parado de recriminar o recordarle la situación al capitán azulgrana.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", dicen los periódicos en Cataluña. El diario en España dice Gerard Piqué ya no está viviendo con Shakira y se la pasa de fiesta en fiesta con su compañero de equipo Riqui Puig en lugares como discotecas en Bling, Bling y Patrón y acompañados de mujeres. Algunas fuentes aseguran que esto viene desde el mes de abril y que la canción que sacó la colombiana junto a Rauw Alejandro llamada 'Te felicito', fue un repertorio para Gerard Piqué.