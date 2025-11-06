¡Sorpresas! Conoce las novedades en la convocatoria de la Selección de Panamá para noviembre

La fase final de las Eliminatorias CONCACAF entra en su etapa definitoria con las dos últimas fechas y la selección de Panamá está obligada a sumar de tres en ambos encuentros para tener aspiraciones de clasificar directamente a la Copa Mundial 2026.

El técnico Thomas Christiansen hizo oficial su convocatoria con algunas sorpresas y el regreso de un jugador muy experimentado.

Novedades en la convocatoria de la selección de Panamá

Como principal novedad en la convocatoria, destaca el nombre de Alberto Quintero del CD Plaza Amador de la LPF.

También hay que destacar el regreso de Carlos Harvey, que se había perdido la fecha de octubre por una lesión en los meniscos, la convocatoria del defensor Edgardo Fariña por el lesionado José Córdoba y el retorno de Jovani Welch.

Para Quintero, de 37 años y 138 partidos jugados con Panamá Mayor, es su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2024.

"Negrito" disputó su último partido por Eliminatorias Mundialistas el pasado 31 de marzo del 2022 en la victoria de Panamá como local sobre Canadá por 1-0 en la última fecha del camino al Mundial de Catar 2022.

Jiovany Ramos, de la Academia Puerto Cabello de Venezuela, recibe otra oportunidad de Christiansen tras destacar en la pasada fecha FIFA ante El Salvador y Surinam.

Partidos de la selección de Panamá en noviembre