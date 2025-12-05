Mundial 2026: ¿Quiénes serán los rivales de la selección de Panamá?

La selección de Panamá ha quedado posicionada en el Grupo L, el último de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, su segunda participación en su historia.

Rivales de la selección de Panamá

Panamá verá acción ante Croacia, Inglaterra y Ghana, un grupo en donde enfrentarán a grandes estrellas del fútbol, según el anuncio bajo todos los reflectores este viernes en la ciudad de Washington.

"La Roja" repetirá un rival de su histórica primera participación, Inglaterra, partido que terminó por marcador de 6-1, con el recordado gol de Felipe Baloy.

Aquel partido fue liderado por el ahora atacante del Bayern Múnich Harry Kane, quien anotó 3 goles, 2 con definición desde el punto penal.