Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Repechaje Internacional

Desde su dramática victoria por 1-0 sobre Brasil en la última jornada de las Eliminatorias de la CONMEBOL, la afición boliviana está eufórica, pero ahora es momento de volver a concentrarse en el objetivo de clasificarse para el Mundial. Los bolivianos, curtidos en mil batallas, lograron salir ilesos de las eliminatorias sudamericanas y esperan que eso les sirva de lección contra Surinam, un equipo que no juega desde su último partido de las eliminatorias de la Concacaf en noviembre pasado.

Un equipo con jugadores repartidos principalmente por todo el continente europeo, incluyendo un par de debutantes interesantes, intentará brindar a Surinam su primera clasificación para la Copa del Mundo bajo la dirección del nuevo entrenador Henk ten Cate.

Nueva Caledonia ya ha alcanzado nuevas cotas al clasificarse para el Torneo clasificatorio y ahora solo dos victorias la separan de su primera clasificación para la Copa del Mundo. Les Cagous demostraron una gran garra al llegar a la final de la fase de clasificación de la OFC, y su resistencia será puesta a prueba por una selección de Jamaica que busca su segunda Copa del Mundo.

La última aparición de los Reggae Boyz en el Mundial fue en Francia 1998, y estuvieron a punto de regresar durante la fase de clasificación de la Concacaf. El entrenador interino Rudolph Speid tiene la tarea de superar esa decepción, comenzando con este partido contra Nueva Caledonia.

FUENTE: FIFA