MAREA ROJA Marea Roja -  11 de noviembre de 2026 - 07:57

Mundial Sub-17: Felipe Baloy revela convocados de Panamá

El técnico Felipe Baloy definió los 21 jugadores que representarán a Panamá en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

Mundial Sub-17: Felipe Baloy revela convocados de Panamá

Mundial Sub-17: Felipe Baloy revela convocados de Panamá

FOTO: FPF

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos, la Selección de Panamá Sub-17 está lista para afrontar la recta final de su preparación con miras al inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Felipe Baloy, DT de la Sub-17 de Panamá, definió la lista de convocados que estarán defendiendo la camiseta nacional en el debut mundialista el próximo 19 de noviembre frente a la Sub-17 de Catar, en un encuentro a disputarse en el Aspire Zone en Doha.

Un total de 21 jugadores fueron elegidos luego de los últimos partidos amistosos disputados en el campamento en Emiratos Árabes Unidos.

VIAJE A DOHA, CATAR

La Sub-17 realizó este miércoles su última práctica en la ciudad de Al Ain, poniendo fin a su campamento en Emiratos Árabes Unidos.

El jueves 12 de noviembre está programado el viaje desde EAU hacia Doha, Catar, donde se concentrará a siete días de su debut en el grupo A frente al seleccionado local Catar.

PANAMÁ DEBUTA EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL MUNDIAL SUB-17

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS

  • Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA)
  • Luis López – Academia Costa del Este (PMA)
  • Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)

DEFENSAS

  • Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA)
  • Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA)
  • Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA)
  • Neir Marrugo – CA Independiente (PMA)
  • Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA)

VOLANTES

  • Alexander Tull – CA Independiente (PMA)
  • Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA)
  • José Asprilla – CD Universitario (PMA)
  • Estevis López – Veraguas United (PMA)
  • Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA)
  • Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA)
  • Joseph López – San Francisco FC (PMA)
  • Jorge General – San Francisco FC (PMA)
  • Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA)
  • Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA)

DELANTEROS

  • Cristian Morán – Umecit FC (PMA)
  • Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA)
  • Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA)

DT Felipe Baloy

FUENTE: FPF

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