Mundial Sub-17: Felipe Baloy revela convocados de Panamá

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos, la Selección de Panamá Sub-17 está lista para afrontar la recta final de su preparación con miras al inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Un total de 21 jugadores fueron elegidos luego de los últimos partidos amistosos disputados en el campamento en Emiratos Árabes Unidos.
VIAJE A DOHA, CATAR
La Sub-17 realizó este miércoles su última práctica en la ciudad de Al Ain, poniendo fin a su campamento en Emiratos Árabes Unidos.
El jueves 12 de noviembre está programado el viaje desde EAU hacia Doha, Catar, donde se concentrará a siete días de su debut en el grupo A frente al seleccionado local Catar.
PANAMÁ DEBUTA EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL MUNDIAL SUB-17
Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).
Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).
LISTA DE CONVOCADOS
PORTEROS
- Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA)
- Luis López – Academia Costa del Este (PMA)
- Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)
DEFENSAS
- Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA)
- Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA)
- Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA)
- Neir Marrugo – CA Independiente (PMA)
- Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA)
VOLANTES
- Alexander Tull – CA Independiente (PMA)
- Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA)
- José Asprilla – CD Universitario (PMA)
- Estevis López – Veraguas United (PMA)
- Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA)
- Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA)
- Joseph López – San Francisco FC (PMA)
- Jorge General – San Francisco FC (PMA)
- Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA)
- Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA)
DELANTEROS
- Cristian Morán – Umecit FC (PMA)
- Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA)
- Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA)
DT Felipe Baloy
FUENTE: FPF