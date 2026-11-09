Panamá Sub-17 cae ante Costa de Marfil en su segundo amistoso

La selección de Panamá Sub-17 sufrió una derrota por 3-1 frente a Costa de Marfil en su segundo amistoso internacional como parte de su campamento de preparación para la Copa Mundial Sub-17 , que se disputará en Catar.

El encuentro se jugó en la ciudad de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, donde el conjunto dirigido por Felipe Baloy continúa afinando detalles de cara a su participación en la cita mundialista.

El único gol de Panamá fue obra del defensor Giancarlo Alemán, quien se encargó de marcar el tanto del equipo canalero en este compromiso de preparación.

Este resultado representa una nueva prueba para el combinado nacional, que busca llegar en las mejores condiciones al Mundial y aprovechar estos partidos internacionales para ajustar su funcionamiento.

¿Cuándo debuta Panamá en la Copa Mundial Sub-17?

Panamá tendrá su debut en la Copa Mundial Sub-17 el próximo 19 de noviembre, cuando se enfrente al anfitrión Catar, en el inicio de su camino en el torneo.