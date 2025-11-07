Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 siguen en marcha con choques de alto nivel en diferentes escenarios de Qatar. Todos los partidos hasta la final se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 7 de noviembre de 2025 - 07:13
Mundial Sub-17: Partidos para hoy viernes 7 de noviembre
Repasa a continuación los partidos a disputarse este viernes 7 de noviembre en las acciones del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA.
Te puede interesar:
Mundial Sub-17: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre
Partidos para hoy viernes 7 de noviembre - Mundial Sub-17
- 7:30 am Inglaterra vs Haití
- 7:30 am El Salvador vs Colombia
- 8:00 am Alemania vs Corea del Norte
- 8:30 am Egipto vs Venezuela
- 9:45 am México vs Costa de Marfil
- 10:15 pm Suiza vs Corea del Sur
- 10:45 am Zambia vs Honduras
- 10:45 am Brasil vs Indonesia
En esta nota: