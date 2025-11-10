Mundial Sub-17 Qatar 2025: Honduras se despidió sin puntos

La selección de Honduras se despidió del Mundial sub-17 Qatar 2025 sin ser capaz de puntuar en ninguno de los partidos que ha disputado después de perder ante Indonesia (1-2), en la tercera y última jornada de la fase de grupos.

En un duelo entre los dos últimos del Grupo H y con el tercer lugar como objetivo único, fue Indonesia la que logró la victoria y envió a casa a Honduras, que previamente había caído en sus duelos frente a Brasil y Zambia.

Indonesia tomó ventaja en el minuto 52 gracias a un penalti transformado por Evandra Florasta en el minuto 52, aunque el conjunto de Israel Canales logró igualar con un tanto del delantero del Braga Luis Suazo, también desde los once metros, dos minutos más tarde.

Indonesia selló la victoria en el minuto 72, cuando estableció el 1-2 definitivo gracias a Fadly Alberto, y ahora aspira a clasificarse para los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras.

FUENTE: EFE