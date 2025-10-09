Mundial Sub-20: Así quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final

De las 24 selecciones que disputan el Mundial Sub-20 , 8 pasaron a la siguiente fase, los cuartos de final, en los que ya todo será a vida o muerte. Quien gana pasa, quien pierde se marcha del torneo. Los partidos se celebrarán del sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Los cuatro cruces ya están definidos para esta emocionante fase que definirá los cuatro semifinalistas.

España chocará contra Colombia en el Estadio Fiscal de Talca (Sábado 11 de octubre a las 3:00 pm). Mientras que México se verá las caras con Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (6:00 pm).

Estados Unidos enfrentará a Marruecos y Noruega a Francia, ambos el domingo 12 de octubre.

Selecciones clasificadas a cuartos de final del Mundial Sub-20