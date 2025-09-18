Mundial Sub-20 Fútbol Internacional -  18 de septiembre de 2025 - 17:04

Mundial Sub-20: Brasil reveló lista de convocados con la ausencia de Estêvão y Endrick

La Selección de Brasil anunció su lista para el Mundial Sub-20, sin Estêvão ni Endrick, dos jóvenes estrellas.

Ni Estêvão ni Endrick: Brasil presentó este jueves su convocatoria para el Mundial Sub-20 de Chile de 2025, con la ausencia de sus principales figuras en la categoría.

La lista divulgada por el seleccionador Ramon Menezes está encabezada por el mediocampista ofensivo Pedrinho (Zenit).

El Mundial, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre, no coincide con fechas FIFA para partidos internacionales.

Por eso los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, como ocurre en casos como los de Estêvão (Chelsea) y Endrick (Real Madrid).

"La expectativa es siempre gigantesca cuando se trata de la selección de Brasil", dijo, sin embargo, Menezes.

La Canarinha, cinco veces campeona del torneo (1983, 1985, 1993, 2003 y 2007), está encuadrada en el Grupo C, el de la muerte, junto a México, Marruecos y España.

Menezes resaltó el "aprendizaje" de jugadores como Pedrinho o Deivid Washington, que formaron parte del plantel que ganó el Campeonato Sudamericano, en febrero en Venezuela.

Convocatoria de Brasil - Mundial Sub-20

Porteros: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Vitória Guimarães, Portugal) y Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Gilberto (Palmeiras), Igor Serrote (Al-Jazira, Emiratos Árabes), Leandrinho (Vasco da Gama), Léo Derik (Athletico Paranaense), Bruno Alves (Cruzeiro), Iago y João Souza (Flamengo).

Mediocampistas: Coutinho (Palmeiras), João Cruz (Athletico Paranaense), Murilo y Rhuan Gabriel (Cruzeiro) y Rayan Lucas (Sporting, Portugal)

Delanteros: Deivid Washington (Santos), Erick Belé y Luighi (Palmeiras), Gustavo Prado (Internacional de Porto Alegre), Pedrinho (Zenit de San Petersburgo, Rusia) y Wesley (Al-Nassr, Arabia Saudita).

FUENTE: AFP

