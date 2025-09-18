Mundial Sub-20: Brasil reveló lista de convocados con la ausencia de Estêvão y Endrick

Mundial Sub-20: Brasil reveló lista de convocados sin Estêvão y Endrick

Ni Estêvão ni Endrick : Brasil presentó este jueves su convocatoria para el Mundial Sub-20 de Chile de 2025, con la ausencia de sus principales figuras en la categoría.

La lista divulgada por el seleccionador Ramon Menezes está encabezada por el mediocampista ofensivo Pedrinho (Zenit).

Os nossos craques da base já têm data marcada para brilhar! A convocação da Seleção Masculina Sub-20 para a Copa do Mundo da FIFA já está oficializada — e o ponteiro já vai se aproximando do apito inicial: dia 28 de outubro tem estreia do Brasil! Preparados pra nos… pic.twitter.com/fWsmecarBq

El Mundial, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre, no coincide con fechas FIFA para partidos internacionales.

Por eso los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, como ocurre en casos como los de Estêvão (Chelsea) y Endrick (Real Madrid).

"La expectativa es siempre gigantesca cuando se trata de la selección de Brasil", dijo, sin embargo, Menezes.

La Canarinha, cinco veces campeona del torneo (1983, 1985, 1993, 2003 y 2007), está encuadrada en el Grupo C, el de la muerte, junto a México, Marruecos y España.

Menezes resaltó el "aprendizaje" de jugadores como Pedrinho o Deivid Washington, que formaron parte del plantel que ganó el Campeonato Sudamericano, en febrero en Venezuela.

Convocatoria de Brasil - Mundial Sub-20

Porteros: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Vitória Guimarães, Portugal) y Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Gilberto (Palmeiras), Igor Serrote (Al-Jazira, Emiratos Árabes), Leandrinho (Vasco da Gama), Léo Derik (Athletico Paranaense), Bruno Alves (Cruzeiro), Iago y João Souza (Flamengo).

Mediocampistas: Coutinho (Palmeiras), João Cruz (Athletico Paranaense), Murilo y Rhuan Gabriel (Cruzeiro) y Rayan Lucas (Sporting, Portugal)

Delanteros: Deivid Washington (Santos), Erick Belé y Luighi (Palmeiras), Gustavo Prado (Internacional de Porto Alegre), Pedrinho (Zenit de San Petersburgo, Rusia) y Wesley (Al-Nassr, Arabia Saudita).

FUENTE: AFP