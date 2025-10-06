Mundial Sub-20: Cruces definidos para los octavos de final

Sudáfrica fue la gran ganadora del inicio de la última jornada de la zona de grupos, ya que su victoria sobre Estados Unidos, líder de la clasificación, la catapultó al segundo puesto del Grupo E de la Copa Mundial Sub-20. Francia también confirmó su pase a la fase eliminatoria al derrotar a Nueva Caledonia.
Cruces de octavos de final del Mundial Sub-20
- Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre (2:30 pm)
- Chile vs. España - Martes 7 de octubre (6:00 pm)
- Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre (2:30 pm)
- Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre (2:30 pm)
- Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre (6:00 pm)
- Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre (6:00 pm)
- Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre (2:30 pm)
- Marruecos vs. República de Corea - Jueves 9 de octubre (6:00 pm)
FUENTE: FIFA