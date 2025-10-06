Mundial Sub-20 Fútbol Internacional -  6 de octubre de 2025 - 07:43

Mundial Sub-20: Cruces definidos para los octavos de final

Repasa a continuación como quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20.

Sudáfrica fue la gran ganadora del inicio de la última jornada de la zona de grupos, ya que su victoria sobre Estados Unidos, líder de la clasificación, la catapultó al segundo puesto del Grupo E de la Copa Mundial Sub-20. Francia también confirmó su pase a la fase eliminatoria al derrotar a Nueva Caledonia.

En los últimos partidos, un vibrante empate 1-1 entre Nigeria y Colombia vio a las Águilas superar a Australia para avanzar como la última de las naciones en tercer lugar, mientras que Noruega terminó segunda en la sección, después de haber empatado 1-1 con Arabia Saudí, ya eliminada.

Cruces de octavos de final del Mundial Sub-20

  • Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre (2:30 pm)
  • Chile vs. España - Martes 7 de octubre (6:00 pm)
  • Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre (2:30 pm)
  • Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre (2:30 pm)
  • Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre (6:00 pm)
  • Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre (6:00 pm)
  • Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre (2:30 pm)
  • Marruecos vs. República de Corea - Jueves 9 de octubre (6:00 pm)

FUENTE: FIFA

