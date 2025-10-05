MLB: Marineros de Seattle igualan Serie Divisional ante Tigres de Detroit

En el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en las Grandes Ligas ( MLB ) en el T-Mobile Park, un imparable del dominicano Julio Rodríguez en la parte baja de la octava entrada les dio la victoria 3x2 a los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit .

Es la primera victoria de Seattle en condición de local en los Playoffs desde el 2001, después de caer en el primer partido por un parcial de 3x2.

El poder de Jorge Polanco - MLB

El dominicano Jorge Polanco conectó un par de cuadrangulares solitarios que parecían marcar el camino a la victoria hasta que Detroit igualó los cartones en la parte alta del octavo episodio.

Polanco, de 32 años, disputa por quinta ocasión en su carrera la postemporada en Grandes Ligas.

Con la serie en un empate 1-1, el tercer juego se disputará el martes en el Comerica Park (Detroit).

FUENTE: AFP