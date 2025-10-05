LPF: CD Plaza Amador hizo fiesta en Santiago y goleó al Veraguas United

Lo que pintaba para ser un gran encuentro en Santiago, terminó siendo una victoria cómoda del CD Plaza Amador (3-0) sobre el Veraguas United en la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El conjunto dirigido por Mario Méndez abrió el marcador al minuto 10' con una buena definición de Alberto Quintero, quien regateó al portero y definió de pierna derecha en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

Al minuto 21', un zurdazo de Omar Córdoba puso el encuentro 2-0 y Everardo Rose sentenció la victoria con su anotación al 61', aprovechando un error en la zona defensiva al calcular de mala manera un balón largo.

Más líderes que nunca - LPF TIGO

Con esta victoria, los "Leones" se recuperaron de la eliminación en cuartos de final de la Copa Centroamericana y consolidaron su liderato en la Conferencia Este con 29 puntos.

Por su parte, los veragüenses bajaron a la tercera posición en el Oeste con 15 unidades.