LPF: CD Plaza Amador hizo fiesta en Santiago y goleó al Veraguas United

El conjunto del CD Plaza Amador venció al Veraguas United en la jornada 11 del Clausura 2025 de la LPF TIGO.

Lo que pintaba para ser un gran encuentro en Santiago, terminó siendo una victoria cómoda del CD Plaza Amador (3-0) sobre el Veraguas United en la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto dirigido por Mario Méndez abrió el marcador al minuto 10' con una buena definición de Alberto Quintero, quien regateó al portero y definió de pierna derecha en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

Al minuto 21', un zurdazo de Omar Córdoba puso el encuentro 2-0 y Everardo Rose sentenció la victoria con su anotación al 61', aprovechando un error en la zona defensiva al calcular de mala manera un balón largo.

Más líderes que nunca - LPF TIGO

Con esta victoria, los "Leones" se recuperaron de la eliminación en cuartos de final de la Copa Centroamericana y consolidaron su liderato en la Conferencia Este con 29 puntos.

Por su parte, los veragüenses bajaron a la tercera posición en el Oeste con 15 unidades.

