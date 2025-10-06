Lamine Yamal: ¿Cuándo vuelve de su lesión?

La estrella del FC Barcelona , Lamine Yamal , incluido al principio del pasado viernes en la lista de España para sus partidos de este mes en la clasificación al Mundial, fue luego excluido de la misma al anunciarse que había recaído de una reciente lesión.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG (victoria francesa el miércoles en Liga de Campeones)", señaló la entidad catalana en un comunicado, en el que que agregó que no jugaría el domingo el choque ante el Sevilla de LaLiga.

Tiempo de baja de Lamine Yamal

"El tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", señaló el Barça horas después de que el jugador fuera convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar con él para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

"Con esta lesión no es fácil, no es una lesión muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará para el Clásico" en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 26 de octubre", aseguró Flick en conferencia de prensa este sábado.

