Orlando Mosquera: "Tengan la confianza y la fe que este Panamá va a luchar hasta lo último"

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera ya se concentró con el equipo para las eliminatorias ante El Salvador y dejó claro que se mantienen humildes y enfocados en cumplir con el objetivo.

"El grupo siempre ha estado humilde y no sé porque el tema de humildad si nosotros sabemos que aquí somos Panamá que no nos sobra nada y todos los partidos salimos a ganar sea grande o pequeño el país, jugamos con la misma actitud y las mismas ganas".

Orlando Mosquera señala que lucharán hasta el final

"El objetivo es claro que es clasificar al Mundial, sentimos esas ganas de conseguir esos 3 puntos en el Cuscatlán, sabemos que no será fácil pero los jugadores que han llegado han venido motivados, hicieron buen trabajo con su club y esperamos hacer lo mismo con la selección".

El Kuty se refirió a lo que sucedió en la ventana de septiembre cuando sacaron dos puntos y ahora que llegan con presión para dos compromisos importantes.

"Fue muy amargo estos dos partidos, porque veíamos el equipo que teníamos sabíamos que podíamos conseguir 3 o 4 puntos d 6 y no fue así, en el último partido intentamos todo, este equipo y este grupo sigue trabajando y que tengan la confianza y la fe que este Panamá va a luchar hasta lo último".

Mosquera habló de la visita a El Salvador y deja claro que no le teme al estadio, "En el Cuscatlán no nos ha ido bien eso todos lo saben, pero eso es estadística y ellas están para romperse".

Mensaje para sus compañeros

"Si los compañeros que están y vienen, están haciendo bien las cosas en su club y si ponen ese mismo empeño y esas mismas ganas aquí podremos sacar esos tres puntos allá, es cuestión de trabajo, ganas y actitud".