Adalberto Carrasquilla y los Pumas sufrieron una remontada de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito lograron su tercera victoria consecutiva al vencer de visita y con apuros 2-1 a los Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla , el domingo por la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En franca mejora después de un difícil inicio de torneo, las Chivas (9º) llegaron a 17 puntos. Los Pumas (10º) sufrieron su quinta derrota -tercera al hilo- y se quedaron con 13 unidades.

Los Pumas desperdiciaron la oportunidad de rescatar el empate en tiempo de compensación al fallar un penal que el árbitro señaló tras una revisión en el VAR.

El mediocampista ecuatoriano Pedro Vite adelantó 1-0 a los felinos al minuto 48 al rematar en el área una pelota que no pudo despejar la defensa del Guadalajara.

Armando González igualó 1-1 por las Chivas con un remate de cabeza, al 55. El portero costarricense Keylor Navas manoteó la pelota cuando ya había rebasado la línea de meta.

La remontada del Rebaño se concretó al 90 cuando, tras un contragolpe, Daniel Aguirre apareció al filo del área chica para firmar el 2-1.

Al 90+6, el árbitro señaló el penal a favor de los Pumas; el colombiano Álvaro Angulo pidió la oportunidad de cobrarlo y mandó su tiro al travesaño

Números de Adalberto Carrasquilla vs Chivas

"Coco" jugó 81' minutos, tuvo 74 toques de balón, 54/63 pases precisos (86%), 3 pases claves, 1/3 en centros, 5/8 en pases largos,1/4 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos, 1 despeje y 2 intercepciones.

El mediocampista ahora se reportará con la selección de Panamá para los partidos de Eliminatorias ante El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre).

FUENTE: AFP