Mundial Sub-20: Francia y Sudáfrica clasifican a los octavos de final

Sudáfrica venció el domingo 2-1 a Estados Unidos, ya clasificado, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile. Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Francia goleó 6-0 a la debutante Nueva Caledonia con un triplete de Andréa Leborgne (11', 82' y 90+3'), un doblete de Lucas Michel (55' y 84') y un tanto de Gabin Bernardeau (90+1').
Los tres clasificados sumaron seis puntos en el grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).
Francia avanza como mejor tercero
Grupo E:
Francia-Nueva Caledonia 4-0
Sudáfrica-Estados Unidos 2-1