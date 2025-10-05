FÚTBOL Fútbol Internacional -  5 de octubre de 2025 - 17:50

Mundial Sub-20: Francia y Sudáfrica clasifican a los octavos de final

La selección de Sudáfrica le ganó a a USA y clasificó a octavos de final junto a Francia que va como mejor tercero en el Mundial Sub-20.

Raul BRAVO / AFP

Sudáfrica venció el domingo 2-1 a Estados Unidos, ya clasificado, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile. Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Estados Unidos abrió la cuenta con gol de Noah Cobb en el minuto 12, pero los africanos remontaron gracias a un autogol de Joshua Wynder (17') y un disparo de Gomolemo Kekana (45+2').

Francia goleó 6-0 a la debutante Nueva Caledonia con un triplete de Andréa Leborgne (11', 82' y 90+3'), un doblete de Lucas Michel (55' y 84') y un tanto de Gabin Bernardeau (90+1').

Los tres clasificados sumaron seis puntos en el grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).

Francia avanza como mejor tercero

Grupo E:

Francia-Nueva Caledonia 4-0

Sudáfrica-Estados Unidos 2-1

