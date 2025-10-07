Mundial Sub-20 Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2025 - 16:51

Mundial Sub-20: España certificó su boleto a cuartos de final

Pablo García marcó el único gol del partido ante Ucrania, para darle la clasificación a España en el Mundial Sub-20.

FOTO: Javier TORRES / AFP

Un gol de Pablo García en el primer tiempo (24') fue suficiente para que España superara 1-0 a Ucrania y alcanzara los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20.

Esta derrota puso fin a la racha invicta de 14 partidos de Ucrania, la cuarta más larga en la historia de la competición.

El gol de la victoria - Mundial Sub-20

Los españoles asediaron la portería ucraniana en el primer tiempo y finalmente lograron abrir el marcador a mitad de camino. Tras un córner corto con Jan Virgili, García irrumpió en el área, donde fue encontrado por Rodrigo Mendoza. Tocó el balón con la izquierda antes de elevarlo por encima de Vladyslav Krapyvtsov.

Matvii Ponomarenko pudo empatar el partido al final del primer tiempo, pero su cabezazo se fue rozando el poste.

Ucrania tuvo más control del balón en el segundo tiempo, pero no logró aprovecharlo. Yaroslav Karaman estuvo cerca de marcar cuando su disparo de larga distancia se desvió por encima del larguero.

España, que avanzó en el tercer lugar del Grupo C, detrás de Marruecos y México, se enfrentará ahora a Colombia o Sudáfrica, en Talca.

FUENTE: FIFA

