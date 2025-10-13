Mundial Sub-20: Francia se citó con Marruecos en semifinales

Francia , con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega este domingo y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos , que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos.

Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.

Un doblete en el primer tiempo - Mundial Sub-20

Saimon Bouabré, con un doblete a los minutos 19 y 37, llevó a Francia directamente a las semifinales, consolidando su control total sobre Noruega y dejando la clasificación definida en solo la primera mitad.

Francia, sin embargo, permitió una pequeña rebelión de los vikingos, que descontaron a siete del final con un cabezazo del capitán y defensor central Rasmus Holten, un gigantón de 1,96 m.

Los galos se encontrarán el miércoles en la misma sede con Marruecos, que sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20 en Chile.

FUENTE: AFP