Mundial Sub-20 Fútbol Internacional -  13 de octubre de 2025 - 11:19

Mundial Sub-20: Francia se citó con Marruecos en semifinales

La Selección de Francia despachó a Noruega y se citó con Marruecos en semifinales del Mundial Sub-20.

Mundial Sub-20: Francia se citó con Marruecos en semifinales

Mundial Sub-20: Francia se citó con Marruecos en semifinales

FOTO: FIFA

Francia, con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega este domingo y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos, que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos.

Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón.

Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.

Un doblete en el primer tiempo - Mundial Sub-20

Saimon Bouabré, con un doblete a los minutos 19 y 37, llevó a Francia directamente a las semifinales, consolidando su control total sobre Noruega y dejando la clasificación definida en solo la primera mitad.

Francia, sin embargo, permitió una pequeña rebelión de los vikingos, que descontaron a siete del final con un cabezazo del capitán y defensor central Rasmus Holten, un gigantón de 1,96 m.

Los galos se encontrarán el miércoles en la misma sede con Marruecos, que sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20 en Chile.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-20: Equipos clasificados a semifinales

Mundial Sub-20: EN VIVO, tabla de goleadores del certamen

Mundial Sub-20: Néiser Villarreal le marca un "Hat Trick" a España y Colombia está en semis

Recomendadas

Últimas noticias