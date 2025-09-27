Mundial Sub-20: Partidos para hoy sábado 27 con acción panameña

El Mundial Sub-20 Chile 2025 arrancará con sus acciones este sábado 27 de septiembre con emocionantes duelos, entre ellos el esperado estreno de la selección de Panamá.
Partidos para hoy 27 de septiembre en el Mundial Sub-20
Corea del Sur vs Ucrania a las 3:00 P.M.
Japón vs Egipto, 3:00 P.M.
Paraguay vs Panamá desde las 6:00 P.M.
Chile vs Nueva Zelanda a las 6:00 P.M.
Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés verán acción ante los sudamericanos desde el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, en donde jugarán los duelos de ronda regular.