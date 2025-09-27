Mundial Sub-20: Partidos para hoy sábado 27 con acción panameña FOTO: FEPAFUT

El Mundial Sub-20 Chile 2025 arrancará con sus acciones este sábado 27 de septiembre con emocionantes duelos, entre ellos el esperado estreno de la selección de Panamá.

Panamá Sub-20 debutará en la Copa Mundial frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B, programado para jugarse desde las 8 de la noche hora local (6 pm en Panamá).

