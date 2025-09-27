FÚTBOL Fútbol Internacional -  27 de septiembre de 2025 - 08:44

Mundial Sub-20: Partidos para hoy sábado 27 con acción panameña

Conoce a continuación los partidos que se disputaran en el Mundial Sub-20 Chile 2025, con Panamá Sub-20 en cancha.

FOTO: FEPAFUT

El Mundial Sub-20 Chile 2025 arrancará con sus acciones este sábado 27 de septiembre con emocionantes duelos, entre ellos el esperado estreno de la selección de Panamá.

Panamá Sub-20 debutará en la Copa Mundial frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B, programado para jugarse desde las 8 de la noche hora local (6 pm en Panamá).

Partidos para hoy 27 de septiembre en el Mundial Sub-20

Corea del Sur vs Ucrania a las 3:00 P.M.

Japón vs Egipto, 3:00 P.M.

Paraguay vs Panamá desde las 6:00 P.M.

Chile vs Nueva Zelanda a las 6:00 P.M.

Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés verán acción ante los sudamericanos desde el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, en donde jugarán los duelos de ronda regular.

