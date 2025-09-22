Paraguay vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub-20

La Selección de Panamá Sub-20 se estrena este sábado ante Paraguay en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, en las acciones del grupoB.

Jorge Dely Valdés, entrenador de la Sub-20, definió el listado final de 21 jugadores, que cuenta con un total de 10 legionarios y 11 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-20 – Chile 2025 el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B, programado para jugarse desde las 8 de la noche hora local (6 pm en Panamá).

Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur, ambos partidos programados para iniciar a las 5 de la tarde hora local (3 pm en Panamá).

Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Fecha, hora y dónde ver Paraguay vs Panamá Sub-20

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso ,Chile

Dónde ver: A través de la señal de la señal de RPC TV y las redes sociales de Deportes RPC